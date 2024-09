Explosion Ex-Rockerclub bei Explosion zerstört - Leiche entdeckt

Nach der Explosion eines früheren Rocker-Vereinsheims in Alpen am Niederrhein ist in den Trümmern des Hauses eine Leiche entdeckt worden. Ob es sich dabei um den 51 Jahre alten Hausbewohner handele, müsse eine Obduktion klären, sagte ein Polizeisprecher. Beamte hatten den Mann vor der Explosion noch in dem Haus gesehen, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude wurde bei der Detonation am Sonntagabend komplett zerstört.