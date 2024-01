Parteien Ex-SPD-Oberbürgermeister Geisel wechselt zu Wagenknecht

Der ehemalige Düsseldorfer Oberbürgermeister (OB) und langjährige Sozialdemokrat Thomas Geisel will für die neue Partei von Sahra Wagenknecht bei der Europawahl am 9. Juni antreten. Die Personalie wurde am Freitag bekannt durch eine Termin-Ankündigung der Bundespressekonferenz. Dort will Wagenknecht am Montag in Berlin offiziell die Gründung der Partei „Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit“ bekanntgeben und ihren Vorschlag für die Europa-Spitzenkandidaturen vorstellen.