Städteregion Aachen Explosion in Eschweiler: Verletzte weiter in Lebensgefahr

Über den Hergang der Explosion in dem vierstöckigen Wohn- und Geschäftsgebäude könne man zum derzeitigen Ermittlungsstand keine näheren Angaben machen, sagte die Sprecherin weiter. Dabei handele es sich um Täterwissen. Bereits am Freitag war ein 21 Jahre alter Deutscher festgenommen worden, dem versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in 15 Fällen und besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen werden. Der 21-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Zu Motiven und Hintergründen der Tat äußerte sich die Staatsanwaltschaft zunächst nicht.