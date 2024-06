Ermittlungen Explosion in Solingen: Verdächtiger identifiziert

Nach der Explosion in Solingen haben die Ermittler das Todesopfer, bei dem es sich auch um den Tatverdächtigen handelt, identifizieren können. Es handele sich um einen 17-Jährigen mit Wohnsitz in den Niederlanden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Zu seinem Motiv könne derzeit noch nichts gesagt werden. Vier Menschen wurden bei der Explosion am Dienstag verletzt und im Krankenhaus behandelt. Bei ihnen handelte es sich um ein sieben Jahre altes Mädchen, zwei Frauen im Alter von 35 und 45 Jahren und einen 38-jährigen Mann.