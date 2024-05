Fußball „Extrem bitter“: HSV hat keine Chance mehr auf den Aufstieg

Trainer Steffen Baumgart war am Freitagabend ebenfalls enttäuscht. Vorwürfe in Sachen Einstellung machte er seinem Team aber nicht. „Wir haben gesehen, dass die Jungs gekämpft haben“, sagte er. „Es sind einfach zu viele Fehler gewesen, die du in so einem Spiel nicht machen darfst.“ An alter Wirkungsstätte wurde er von den Paderborner Fans gefeiert - ein schwacher Trost.