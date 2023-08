Fußball „Extrem bitter“: Schalke verliert auch gegen Kiel

Für den FC Schalke 04 wird es direkt zu Beginn der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga richtig ungemütlich. Der Erstliga-Absteiger kassierte am vierten Spieltag bereits die dritte Niederlage. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis unterlag Holstein Kiel am Freitagabend verdient mit 0:2 (0:1). Vor 60 403 Zuschauern in der Gelsenkirchener Arena erzielten Benedikt Pichler in der 15. Minute und Shuto Machino (59.) die Tore für die Gäste. Schalkes Mittelfeldspieler Ron Schallenberg sah zudem die Rote Karte (39.).