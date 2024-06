Fußball Faeser und Reul: Sicherheit hat bei EM oberste Priorität

„Ich glaube, es ist wirklich etwas Einmaliges und wird sicherlich auch neue Maßstäbe setzen für weitere Sportereignisse in Deutschland“, sagte Faeser. Dass die teilnehmenden Staaten Deutschland mit eigenen Kräften unterstützten, sei sehr gut und wichtig. Reul betonte: „Neuss wird zu Polizeihauptstadt Europas.“ Vom 14. Juni bis 14. Juli finden 51 EM-Spiele in zehn deutschen Städten statt, davon 20 in vier NRW-Städten. Dass NRW das Lagezentrum steuert, hatte die Innenministerkonferenz beschlossen.