Ermittlungen : Fahndung nach Erschießung auf offener Straße in Krefeld

Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Krefeld Nach der Erschießung eines 42-Jährigen auf offener Straße fahndet die Mordkommission in Krefeld nach zwei Männern. Ein 42-Jähriger war am Montagabend in der Innenstadt erschossen worden. Zeugen hätten mehrere Schüsse gehört und in der Dunkelheit zwei Männer weglaufen sehen, teilten die Ermittler am Dienstag mit.



Aus Polizeikreisen hieß es, dass das Opfer der Polizei wegen Drogendelikten bekannt war. Ein Schuss habe es in den Kopf getroffen. Der Albaner habe seit vier Jahren in Deutschland gelebt. Seine Leiche lag nach der Tat auf dem Bürgersteig. Sie werde nun obduziert, hieß es.

Die beiden flüchtenden Männer hatten den Zeugen zufolge eine normale Statur. Einer habe eine dunkle Jacke, eine helle Hose und eine helle Kopfbedeckung getragen, der andere eine dunkle Jacke mit einem auffälligen Logo auf dem Rücken, eine dunkle Hose und eine dunkle Mütze.

Zu Berichten, dass das Opfer auf einem Fahrrad unterwegs war, äußerten sich die Ermittler am Dienstag nicht.

© dpa-infocom, dpa:221129-99-705752/2

(dpa)