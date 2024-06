Verkehr Fahrbahn abgesackt - A3 bei Duisburg teilweise gesperrt

Duisburg · Ein tiefes Loch direkt unter der Autobahn 3 in Duisburg legt den Verkehr im wichtigen Kreuz Kaiserberg teilweise lahm. Am Donnerstag sei aufgefallen, dass sich die Fahrbahn in Richtung Arnheim um einige Zentimeter abgesenkt habe, sagte ein Sprecher der Autobahn-Gesellschaft.

21.06.2024 , 09:54 Uhr

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift «Gesperrt». Foto: David Young/dpa/Symbolbild





In der Nacht zum Freitag hätten Bautrupps versucht, das Loch zu verfüllen - doch ohne Erfolg - der Beton sei einfach in der Tiefe verschwunden. Von oben war am Freitag zwar nur eine kleine Öffnung am Fahrbahnrand zu sehen. Doch unter dem Asphalt gebe es einen mindestens zwei Meter tiefen und sieben Meter breiten Hohlraum, sagte der Sprecher. Warum das Loch entstanden ist, sei völlig unklar. Jetzt müsse untersucht werden, wie der Hohlraum verfüllt werden könne. Die A3 in Richtung Norden werde mindestens noch über das Wochenende gesperrt bleiben. Als Ausweichstrecke empfiehlt die Autobahn-Gesellschaft, ab dem Autobahnkreuz Kaiserberg über die A40, die A59 und die A42 bis zum Autobahnkreuz Oberhausen-West zu fahren. Aus Köln und Düsseldorf sollten Autofahrer schon am Autobahnkreuz Breitscheid auf die A524 in Richtung Duisburg wechseln und dann über die A59 und die A42 bis zum Autobahnkreuz Oberhausen-West fahren. © dpa-infocom, dpa:240621-99-477683/3

(dpa)