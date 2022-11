Analyse : Fall Dortmund: Schuss fiel keine Sekunde nach Tasereinsatz

Polizeibeamte sichern einen Einsatzort in der Holsteiner Straße. Foto: Markus Wüllner/ Video-Line TV /dpa/Archivbild

Düsseldorf Im Fall um einen von der Polizei erschossenen 16-Jährigen in Dortmund gibt es neue Erkenntnisse: Laut einem Bericht für den Rechtsausschuss des Landtags fiel der erste Schuss aus der Maschinenpistole nur 0,717 Sekunden nach einem „wahrnehmbaren Tasergeräusch“.

Am 8. August hatte ein Zeuge den Notruf der Polizei gerufen und war in der Leitung geblieben. So entstand ein Mitschnitt eines Teils des Einsatzes. Das Bundeskriminalamt (BKA) hat laut Justizministerium die Tonspur untersucht. „Verwertbare Sprachgeräusche“ der beteiligten Polizisten habe man nicht heraushören können.