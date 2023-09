Bundesliga FC Bayern: Müller erstmals diese Saison in der Startelf

Mönchengladbach · Thomas Müller steht erstmals in dieser Saison in der Startelf des FC Bayern München. Im Bundesliga-Klassiker bei Borussia Mönchengladbach am Samstagabend muss Serge Gnabry für den 33-Jährigen weichen.

02.09.2023, 17:55 Uhr

Münchens Thomas Müller sitzt auf der Ersatzbank. Foto: Tom Weller/dpa





Ansonsten lässt Trainer Thomas Tuchel sein Team im Vergleich zum 3:1 gegen den FC Augsburg unverändert. Borussia Mönchengladbachs Trainer Gerardo Seoane setzt gegen den Rekordmeister auf Moritz Nicolas im Tor. Der 25-Jährige ersetzt den an der Schulter verletzten Stammkeeper und Kapitän Jonas Omlin. Bis zuletzt hatte Seoane es offen gelassen, wer gegen die Bayern im Tor der Borussen stehen würde. Auf der Bank sitzt als Ersatz Routinier Tobias Sippel. Überraschend steht zudem erstmals seit drei Jahren Rocco Reitz in der Gladbacher Startelf. Für den 21-Jährigen ist es überhaupt erst der sechste Bundesliga-Einsatz. © dpa-infocom, dpa:230902-99-52818/2

(dpa)