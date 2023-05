Beteiligung eines Investors 1. FC Köln gegen Einstieg einer Beteiligungsgesellschaft beim DFL

Kurz vor der Abstimmung bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga hat sich der Vorstand des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln am Mittwoch deutlich gegen den Einstieg einer Beteiligungsgesellschaft positioniert. In einem offenen Brief an die Mitglieder, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, schrieb der Vorstand: "Unser aller Ziel muss es sein, das DFL-Geschäftsmodell selbstbestimmt aus eigener Kraft weiterzuentwickeln. Bei der Beteiligung eines Private-Equity-Investors über 20 Jahre würden die beiden Bundesligen einen Teil ihrer Entscheidungsfreiheit verlieren."