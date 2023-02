Fußball : FC-Trainer Baumgart hat Uth für diese Saison „ausgeplant“

Köln Der verletzte Offensivspieler Mark Uth (31) wird in dieser Saison nicht mehr für den Bundesligisten 1. FC Köln zum Einsatz kommen. Dies gab FC-Chefcoach Steffen Baumgart am Donnerstag bekannt. „Mark habe ich für den Rest des Fußballjahres ausgeplant.

„Er soll jetzt genug Zeit bekommen, wieder gesund zu werden, sodass wir dann in der Vorbereitung mit ihm planen wollen“, sagte der Kölner Coach, der neben seinen Langzeitverletzten für die Partie am Samstag gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky) auch um den Einsatz von Benno Schmitz bangt. Der 28 Jahre alte Rechtsverteidiger ist erkrankt, sein Einsatz fraglich. „Im Moment sieht es nicht so aus“, sagte Baumgart am Donnerstag.