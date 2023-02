Schulministerin : Feller gegen Abwerbe-Wettbewerb der Länder um Lehrer

Düsseldorf Nordrhein-Westfalens Schulministerin Dorothee Feller (CDU) hält nichts von der bayerischen Offensive für Lehrer-Abwerbungen aus anderen Bundesländern. „Die Kultusministerkonferenz hat schon vor Jahren den Beschluss gefasst, dass sich die Länder nicht gegenseitig Lehrkräfte abwerben“, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Der bayerische Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) hatte am Dienstag angekündigt, der Freistaat wolle eine Umzugskostenpauschale für ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer aus anderen Bundesländern zahlen, die sich für den Schuldienst in Bayern entscheiden. Zudem solle dem Lehrermangel in weniger attraktiven Regionen des Freistaats mit einer Zulage begegnet werden. Es werde eine Regionalprämie von einmalig 3000 Euro ausgezahlt, wenn sich Lehrkräfte für den Dienst in solchen Gegenden entschieden.