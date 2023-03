Verkehr Ferienauftakt: Lage an den Flughäfen vorerst entspannt

Die Flughäfen in Nordrhein-Westfalen sind am Freitag zunächst ohne größere Schwierigkeiten in die Osterferien gestartet. Am Flughafen Düsseldorf lagen die Wartezeiten vor den Terminals am Nachmittag bei jeweils unter 20 Minuten, wie der Airport mitteilte. „Die Abläufe bei der Passagier- und Gepäckabfertigung und an den Sicherheitskontrollen verlaufen geordnet“, sagte ein Sprecher. Auch für den Flughafen Köln-Bonn bestätigte ein Sprecher „normalen Betrieb“: Die Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle betrugen demnach nur wenige Minuten. Viele Reisende hätten offenbar die Tipps zur Vorbereitung genutzt und sich beispielsweise online ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle gebucht, sagten die Flughafensprecher.