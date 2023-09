Verkehr Zum Ferienstart Staus und Andrang an den Flughäfen erwartet

Zu Beginn der Herbstferien drohen in Nordrhein-Westfalen volle Straßen und Staus im Reiseverkehr. Mit dem stärksten Aufkommen werde am Freitagnachmittag zwischen 14 und 19 Uhr gerechnet, wenn Berufspendler, Urlauber und Ausflügler aufeinanderträfen, teilte der ADAC mit. Auch am Samstagvormittag gebe es erhöhte Staugefahr, am Sonntag dagegen nicht. Auch an den Flughäfen in NRW dürfte der Andrang groß werden.