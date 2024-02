„Aktenzeichen XY... ungelöst“ Mehr als 90 neue Hinweise nach TV-Sendung zu RAF-Fall

Die Ermittler gaben nun auch bekannt, wo sich die drei seit Dezember 2006 vermutlich aufgehalten haben: Demnach sollen sie zwischen dem 19. und 21. Dezember 2006 ein Auto in Hagen gestohlen und wenige Tage später einen Supermarkt in Bochum-Wattenscheid überfallen haben. Am 14. April 2009 dürften sie einen Supermarkt in Löhne-Ulenburg überfallen haben, Anfang Januar 2015 kam es zum Raubüberfall auf einen Supermarkt in Osnabrück. Im Juni 2015 soll es dann zum versuchten Mord und versuchten schweren Raub in Stuhr gekommen sein, Ende 2015 zu einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter in Wolfsburg. Zuletzt sollen die drei im Mai 2016 einen Supermarkt in Hildesheim und Ende Juni 2016 einen Geldtransporter in Cremlingen überfallen haben.