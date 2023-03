Jubiläum : Festakt: Bundespräsident gratuliert Landesteil Lippe

Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Foto: Jan Woitas/dpa/Archivbild

Detmold Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Sonntag Nordrhein-Westfalens kleinstem Landesteil zu 900 Jahre Lippe und 50 Jahre Kreis Lippe gratuliert. Im Landestheater in Detmold beschrieb das Staatsoberhaupt in seiner Festrede, was die Menschen in der Region ausmacht: „Skepsis der Lipper gegenüber jeder Form von Schwärmerei, tiefe Abneigung gegen Aufschneiderei oder gar Prahlerei, eine gute Portion Gelassenheit, so sind die Menschen eben hier zwischen dem Teutoburger Wald und dem Weserbergland“, sagte der Bundespräsident und schob hinterher: „Und ja, lieber Ministerpräsident, das ist meine Heimat, hier fühle ich mich zu Hause.



Und das ist gut so.“ Steinmeier wurde 1956 in Detmold geboren und ging im rund 20 Kilometer entfernten Blomberg aufs Gymnasium.

Zu dem Festakt geladen hatten Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), der Präsident des NRW-Landtags, André Kuper (CDU) und der Landrat des Kreises Lippe, Axel Lehmann (SPD).

