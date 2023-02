Recklinghausen : Feuerwehr rettet 32 Personen nach Kellerbrand in Datteln

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Datteln Bei einem Kellerbrand in Datteln (Kreis Recklinghausen) hat die Feuerwehr 32 Personen, ein Großteil davon per Drehleiter, aus einem Wohnhaus gerettet. Zwei Personen seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag mit.



Eine 29 Jahre alte Frau knickte um und verletzte sich dabei, ihr 27-jähriger Ehemann erlitt eine Rauchgasvergiftung, wie ein Sprecher der Polizei in Recklinghausen am frühen Donnerstagmorgen weiter sagte.

Bei Eintreffen der Feuerwehr trat dichter Rauch aus dem Gebäude. Eine große Zahl von Menschen habe aus den Fenstern um Hilfe gerufen, hieß es. Die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Schadens waren zunächst unklar. Nach Angaben des Polizeisprechers ist das Haus vorerst nicht bewohnbar. Bewohnerinnen und Bewohner wurden vorübergehend anderweitig durch die Feuerwehr und die Stadt untergebracht.

© dpa-infocom, dpa:230202-99-445342/4

(dpa)