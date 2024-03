Brände Feuerwehr rettet Menschen aus brennendem Haus in Erkrath

Feuerwehrkräfte haben am Montagabend zehn Personen aus einem brennenden Wohnhaus in Erkrath nahe Düsseldorf gerettet. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, sei das Treppenhaus bereits nicht mehr passierbar gewesen, teilte die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen mit. Mehrere Personen hätten sich auf Balkone an der Gebäudevorderseite und -rückseite geflüchtet. Auf der Rückseite schlugen den Angaben zufolge Flammen aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss und drohten auf den dritten Stock überzugreifen. Eine Nottreppe konnte wegen des Feuers nicht mehr betreten werden.