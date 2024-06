Unwetter in Bad Salzuflen Feuerwehr rettet Menschen aus Häusern

In einem Wohnhaus dehnten sich im Keller gelagerte Holzpellets so aus, dass Risse in der Fassade entstanden. Um die Mauern zu entlasten, musste ein Spezialfahrzeug angefordert werden, das die Masse abpumpte. Aus zwei Häusern mussten Menschen befreit werden, die von Wasser eingeschlossen waren. Die Feuerwehr setzte Tauchpumpen ein. In ihrer Bilanz hieß es am Sonntag, das Unwetter habe Wüsten als eines der heftigsten der vergangenen Jahrzehnte getroffen.