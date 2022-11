Landtag : Finanzminister bringt Haushalt für 2023 in Landtag ein

Düsseldorf Die schwarz-grüne Landesregierung ist noch nicht lange im Amt, nun bringt sie einen von vielen Krisen geprägten Haushaltsentwurf in den Landtag ein. Das Schulministerium erhält demnach 22 Milliarden Euro.

Inmitten von Energiekosten-Explosion und hoher Inflation bringt die noch junge schwarz-grüne Regierung in Nordrhein-Westfalen ihren ersten Haushaltsentwurf in den Landtag ein. Finanzminister Marcus Optendrenk wird am Mittwoch (ab 10.00 Uhr) in Düsseldorf die Kalkulationen und Schwerpunkte der Koalition für das kommende Jahr vorstellen. Den vom Kabinett verabschiedeten Entwurf hatte der CDU-Politiker kürzlich als vorläufigen „Basishaushalt“ bezeichnet, bei dem es auf Einnahme- wie Ausgabenseite noch große Unwägbarkeiten gebe. Er sei geprägt von den Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, von Energiekrise, Zinssteigerungen und Corona-Pandemie.