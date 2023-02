Verbrauch : Finanzverwaltung braucht mehr als 765 Millionen Blatt Papier

Düsseldorf Akte auf, Stempel aufs Formblatt, Akte zu: Solche Vorurteile über die Finanzämter werden durch eine aktuelle Ausschreibung beflügelt. Für zwölf Monate braucht die Finanzverwaltung rund 765 Millionen Blatt neues Papier - plus Pappen.

Die Finanzverwaltung in NRW bemüht sich um Digitalisierung, braucht aber noch eine Masse an Papier: Über zwölf Monate will sie sich ab Juli mehr als 765 Millionen Blätter liefern lassen. Das geht aus Ausschreibungsunterlagen der Oberfinanzdirektion (OFD) in Münster hervor.