Fußball : Flick: Champions-League-Spiele machen Mut für Länderspiele

Bundestrainer Hansi Flick. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Leverkusen Hansi Flick verfolgt die Europa League in Leverkusen. Die Ergebnisse der Top-Clubs machen dem Bundestrainer Mut für die anstehenden Aufgaben der DFB-Auswahl.



Die jüngsten Erfolgserlebnisse des FC Bayern und von Borussia Dortmund in der Champions League machen Bundestrainer Hansi Flick Mut für die kommenden Länderspiele. „Es geht darum, dass die Spieler sich entwickeln (...), dass eine Tendenz nach oben geht - von allen“, sagte Flick bei RTL am Donnerstagabend in der Halbzeitpause des Europa-League-Spiels von Bayer Leverkusen gegen die AS Monaco. „Deswegen sind wir happy, froh, und wir freuen uns auf die Länderspiele im März.“

Der FC Bayern habe beim 1:0 im Achtelfinal-Hinspiel bei Paris Saint-Germain „sehr gut gespielt und verdient gewonnen“, sagte der Bundestrainer. Zwar habe das Pariser Starensemble in der Schlussphase gezeigt, „was für eine Qualität sie haben. Trotzdem glaube ich, mit der Art und Weise, wie Bayern aufgetreten ist, haben sie gezeigt, was für eine Qualität in ihnen steckt“, sagte Flick (57), der sich nach dem WM-Aus in Katar bislang nur sporadisch in der Öffentlichkeit geäußert hatte.

Beim 1:0 von Borussia Dortmund gegen den FC Chelsea war Flick Stadiongast. Die Stimmung sei „sensationell“ gewesen. Der BVB habe „in der stärksten Phase“ der Londoner getroffen - durch eine „schöne Einzelaktion“ von Nationalspieler Karim Adeyemi (21). „Dortmund hat sehr viel Selbstvertrauen mit den letzten Spielen, die sie gewonnen haben“, sagte Flick.

Die DFB-Auswahl trifft in den ersten Partien nach dem WM-Aus am 25. März in Mainz auf Peru und drei Tage später in Köln auf Belgien. Bis zur Heim-EM 2024 stehen nur noch Testspiele auf dem Spielplan.

© dpa-infocom, dpa:230216-99-626928/2

(dpa)