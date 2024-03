Flüge fallen aus Warnstreik trifft auch den Flughafen Köln/Bonn

Der bevorstehende Warnstreik im Luftverkehr hat auch Auswirkungen für Fluggäste in NRW. Am Flughafen Düsseldorf fallen zwischen Mittwochabend und Samstagmorgen fast alle der 70 geplanten Abflüge (alle nach München und Frankfurt) sowie Ankünfte mit Lufthansa aus. Das teilte der Flughafen am Dienstag mit. Übrig geblieben ist nur noch eine Verbindung nach München am Mittwochabend. Auch der Flughafen Köln/Bonn ist betroffen. Hier fallen im Streikzeitraum nach Angaben einer Sprecherin 19 der 29 regulär vorgesehenen Lufthansa-Verbindungen aus, davon zehn Flüge nach München.