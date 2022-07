Probleme auch in Köln/Bonn : Flughafen-Chaos: Laumann sieht Schuld bei Arbeitgebern

Nadelöhr Sicherheitskontrolle? : Wieder lange Schlangen an Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf Am Montagabend ist es am Flughafen Köln/Bonn erneut zu langen Schlangen an den Sicherheitskontrollen gekommen. Die Gründe für die Wartezeiten sind vielfältig, wie die Bundespolizei erläutert.