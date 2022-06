Hochwasserkatastrophe in NRW : SPD will Flut-Untersuchungsausschuss nicht fortsetzen

SPD will Flut-Untersuchungsausschuss nicht fortsetzen

Hochwasserkatastrophe in NRW

Häuser sind in Folge der Unterspülung durch das Hochwasser in Erftstadt-Blessem eingestürzt oder einsturzgefährdet. Foto: dpa/Jonas Güttler

Düsseldorf Anfang April hatte der Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Flutkatastrophe in NRW noch einen Zwischenbericht vorgelegt. Nun steht der Ausschuss vor dem Aus.

Der Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen steht vor dem Ende. Die SPD im Landtag will den U-Ausschuss nicht verlängern. Eine Fortsetzung sei nicht geplant, sagte der SPD-Abgeordnete André Stinka am Mittwoch auf Anfrage. Die Erkenntnisse aus der vergangenen Legislaturperiode hätten die Versäumnisse der CDU/FDP-Landesregierung bereits „umfassend offengelegt“. Zuerst hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet.