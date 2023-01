Wohnungspolitik : Flyer zum neuen Wohngeld soll Antragstellern helfen

Düsseldorf Eine kompakte Broschüre mit Informationen zum neuen Wohngeld soll Mietern Orientierung für ihre Anträge geben. Das Infoblatt wurde gemeinsam entwickelt vom Bauministerium, der Verbraucherzentrale sowie Vertretern vom Mieterbund und der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Nordrhein-Westfalens.

Es soll an die Mieter in NRW verteilt werden, wie die Landesregierung am Dienstag in Düsseldorf mitteilte.