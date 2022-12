Fußball-Zweitligist : Fortuna stolz auf Japans Torschützen Ao Tanaka

Düsseldorf Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf ist stolz auf seinen japanischen Nationalspieler Ao Tanaka, der mit seinem 2:1-Siegtreffer gegen Spanien bei der WM für das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft sorgte.

„Das ist natürlich schade für Deutschland, aber wir freuen uns für unseren Spieler und hoffen, dass er noch lange im Turnier bleibt. Das ist natürlich auch für seine Wertsteigerung gut“, sagte Fortunas Sportdirektor Christian Weber am Freitag.

Tanaka, der bei den Rheinländern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 hat, teilte aus Katar via Club mit: „Nach dem Sieg gegen Deutschland und der Niederlage gegen Costa Rica wurde von außen viel darüber gesprochen, dass wir nicht weiterkommen werden. Aber wir haben an uns geglaubt und in der zweiten Halbzeit gegen Spanien gezeigt, welche Qualitäten wir haben“, sagte der 24-Jährige. Ein Tor bei der WM habe er sich immer vorgestellt. „Es ist traumhaft, dass ich das auch tatsächlich geschafft habe“, sagte Tanaka.