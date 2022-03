Polizeieinsatz : Frau auf Hotelschiff vergewaltigt: Zwei Festnahmen

Düsseldorf Eine junge Frau flüchtet nach Deutschland, wird mit anderen Flüchtlingen auf einem Schiff am Rhein untergebracht - und dort zwei Mal vergewaltigt.

Auf einem Hotelschiff, das in Düsseldorf am Rheinufer liegt und derzeit Flüchtlinge beherbergt, ist eine junge Frau vergewaltigt worden. Zwei Verdächtige seien festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag auf Anfrage. Die Tat habe sich bereits am 6. März ereignet.