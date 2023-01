Düsseldorf : Frau bei Messerangriff in Wohnung getötet

Düsseldorf Eine Frau ist am Silvesterabend bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Düsseldorf getötet worden. Ein 33 Jahre alter Mann soll aus bislang ungeklärter Ursache ein Messer gegen die Frau eingesetzt haben, wie ein Polizeisprecher sagte.



Zum genauen Tathergang konnte er noch keine Angaben machen. Das Opfer starb noch am Tatort im Stadtteil Vennhausen.

Nach Angaben des Sprechers war die Auseinandersetzung nicht während einer Silvesterfeier. In welchem Verhältnis das Opfer und der mutmaßliche Täter zueinander standen, war zunächst unklar. Der 33-Jährige wurde festgenommen. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein. Die „Bild“ berichtete über den Vorfall.

(dpa)