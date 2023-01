Kriminalität : Frau beim Auto-Enteisen überfallen: Täter fährt davon

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Köln- Eine Frau ist in Köln beim Enteisen ihres Autos überfallen worden - der Täter soll mit dem Auto geflohen sein. Die 54-Jährige sei nach ersten Ermittlungen am Sonntagmorgen an ihrem Auto beschäftigt gewesen, als ein 19-Jähriger sie mutmaßlich mit einer Schusswaffe bedroht habe und dann ins Auto gestiegen sei, teilte die Polizei mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf der Flucht vor der alarmierten Polizei rammte der Tatverdächtige demnach einen Poller. Der Versuch, zu Fuß weiter zu flüchten, misslang - die Beamten nahmen ihn fest.

Der 19-Jährige ist nach Polizeiangaben wegen mehrerer Delikte bekannt, stand zur Zeit des Raubes mutmaßlich unter Drogeneinfluss und soll keinen gültigen Führerschein besitzen. Als sie den jungen Mann durchsuchten, fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe - und auch mögliche Beute aus einem vorigen Autoaufbruch.

© dpa-infocom, dpa:230129-99-403616/2

(dpa)