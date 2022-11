Brand : Frau nach Hausbrand gestorben: Sohn in Untersuchungshaft

Ein Haus steht in Brand. Foto: -/Feuerwehr Detmold/dpa/Archivbild

Detmold Nach einem Feuer in einem Wohnhaus in Detmold ist eine 77 Jahre alte Bewohnerin gestorben. Sie habe bei dem Feuer am Freitagabend schwere Brandverletzungen erlitten und sei noch am Abend in eine Spezialklinik geflogen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dort sei sie am Samstag gestorben. Die Feuerwehr hatte die Seniorin mit einer Drehleiter aus einem brennenden Zimmer befreit.

Der 55 Jahre alte Sohn der Frau, der bei dem Brand ebenfalls verletzt wurde, sei inzwischen festgenommen worden, teilten die Behörden weiter mit. Ersten Ermittlungen zufolge soll er das Feuer vorsätzlich gelegt haben. Ein Haftrichter habe am Samstag Untersuchungshaft für den 55-Jährigen angeordnet, hieß es. Details zu den Hintergründen waren zunächst unklar.

Während der Rettungsmaßnahmen erfasste der Brand nach Angaben der Feuerwehr den gesamten Dachstuhl. Die Bekämpfung der Flammen war nur noch von außen möglich. Nach rund vier Stunden war das Feuer gelöscht, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag mitteilte. Das Haus sei nun unbewohnbar.

© dpa-infocom, dpa:221126-99-672404/4

(dpa)