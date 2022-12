Köln : Frau soll Mann in Rhein gestoßen haben: Ermittlungen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Köln Eine Frau soll in Köln einen 27-Jährigen in den Rhein gestoßen haben. Der 30-Jährigen werde ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie sei am Vorabend in Rheinnähe festgenommen worden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach ersten Erkenntnissen sei die Frau zum Zeitpunkt des Vorfalls alkoholisiert gewesen, so die Polizei - gleiches gelte für den Mann, der sie begleitet habe. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte habe sich der 27-Jährige an einer Ankerkette festhalten können. Schließlich sei er lebensgefährlich unterkühlt aus dem Wasser gezogen worden. Der Grund für die mutmaßliche Tat werde noch ermittelt.

Die Polizei sucht nun vor allem nach einem Zeugen, der sich um eine Rettung bemüht haben und dabei von der Frau angegriffen worden sein soll.

© dpa-infocom, dpa:221227-99-29410/3

(dpa)