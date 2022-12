Hagen : Frau stirbt bei Unfall auf Bundesstraße 54

In Hagen sind auf der Bundesstraße 54 zwei Autos frontal zusammengestoßen. Foto: Alex Talash/dpa

Hagen Bei einem Verkehrsunfall in Hagen ist am Mittwoch eine 74-jährige Frau ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war das Auto eines 24-Jährigen auf der Bundesstraße 54 aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto eines 71-Jährigen frontal zusammengestoßen.



Die Beifahrerin des 24-Jährigen starb noch an der Unfallstelle. Neben beiden Fahrern wurden eine 5-Jährige und zwei Frauen im Alter von 41 und 50 Jahren verletzt und kamen ins Krankenhaus. Auch eine Zeugin musste medizinisch versorgt werden.

Unfallexperten der Dortmunder Polizei haben die Ermittlungen zur Ursache übernommen. Die Straße war während der Bergungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:221228-99-38778/2

(dpa)