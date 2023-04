Auch in Köln möglich Frauen dürfen „oben ohne“ schwimmen: Angebot kaum genutzt

In manchen nordrhein-westfälischen Bädern dürfen Frauen seit einiger Zeit „oben ohne“ schwimmen - doch die Resonanz ist sehr gering. „Das ist bislang kein Thema hier, das Angebot wird noch nicht angenommen“, sagte ein Sprecher der Bochumer Wasserwelten, in deren Bädern seit Mitte März niemand mehr ein Oberteil tragen muss. Auch in Köln und Siegen gibt es bei den weiblichen Badegästen bisher offenbar keinen Bedarf.