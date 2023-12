Fußball Frauen-WM 2027: DFB setzt auf wirtschaftliche Garantien

Der Deutsche Fußball-Bund setzt bei seiner Bewerbung für die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 vor allem auf finanzielle Anreize. „Unsere große Hoffnung ist, dass wir wirtschaftlich viel garantieren können. Wir werden der FIFA zu verstehen geben, dass die WM in unseren Ländern monetär ein Erfolg wird“, sagte DFB-Projektleiter Patrick Kisko vor der offiziellen Abgabe der Bewerbung an diesem Freitag beim Weltverband in Zürich. Deutschland bewirbt sich mit den Städten Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf und Köln gemeinsam mit den Niederlanden und Belgien für das Turnier.