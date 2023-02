Landgericht Münster : Frauenleiche im Wald: Angeklagter schweigt zu Prozessbeginn

Münster Im Münsterland wird eine 25-jährige Frau erwürgt und anschließend ihre Kehle durchgeschnitten. Jetzt steht der mutmaßliche Täter vor Gericht. Es ist ein Nachbar.

Die Leiche soll er später in der Nacht in den Kofferraum seines Autos gelegt und in ein rund 13 Kilometer entfernte Waldstück gebracht haben. „Er hielt es für möglich, dass sie noch lebte“, heißt es in der Anklage. Deshalb habe er beschlossen, sie mit dem Messer endgültig zu töten. Neben dem Schnitt in den Hals stellten die Ärzte auch noch einen wuchtigen Stich in den Bauch fest. Die Klinge des Messers war am Rücken der Frau wieder ausgetreten.