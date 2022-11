Urteil : Frauenleiche in Planschbecken verbrannt: Acht Jahre Haft

Frauenleiche in Planschbecken verbrannt: Acht Jahre Haft

Wuppertal Ein Solinger, der seine Freundin getötet, ihre Leiche in ein Planschbecken gewickelt und im Schwarzwald verbrannt hat, ist zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das Wuppertaler Landgericht sprach den 33-Jährigen am Dienstag wegen Körperverletzung mit Todesfolge schuldig, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Die 36-Jährige habe ihm zuvor das Ende der Beziehung verkündet und wollte die Wohnung mit dem gemeinsamen Sohn verlassen. In diesem Moment habe der Angeklagte die Frau festgehalten und daran hindern wollen, das Zimmer mit dem Sohn zu betreten. Durch den Griff in den Halsbereich sei die Blutzufuhr zum Gehirn unterbrochen worden. Dies habe zum Tod der Frau geführt. Der 33-Jährige habe die Frau zwar am Verlassen der Wohnung hindern, sie aber nicht töten wollen.