Gesellschaft : Frauenquote bei Professuren an NRW-Hochschulen steigt

Frauenquote bei Professuren an NRW-Hochschulen steigt

Düsseldorf Ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis ist noch in weiter Ferne - aber es tut sich etwas: Der Anteil von Frauen bei Professuren an NRW-Hochschulen ist gestiegen. Das hat das Statistische Landesamt ermittelt.

Demnach lag die Frauenquote in der Lehre 2021 bei 28,3 Prozent. Zehn Jahre zuvor sei sie mit 20 Prozent noch deutlich geringer ausgefallen.

Der Anteil stellte sich gleichwohl je nach Fächergruppe recht unterschiedlich dar. „Bei den Professor(inn)en gab es Anfang Dezember 2021 die höchsten Frauenanteile in den Fächergruppen Geisteswissenschaften (42,9 Prozent) und Kunst/Kunstwissenschaft (37,0 Prozent)“, erklärten die Statistiker am Donnerstag. Die wenigsten Professorinnen gab es dagegen anteilig in Mathematik/Naturwissenschaften (21,0 Prozent) und Ingenieurwissenschaften (16,3 Prozent).