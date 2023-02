Bundesliga : Freiburg mit Sildillia statt Günter - Vier Neue bei Bayer

Freiburg Fußball-Bundesligist SC Freiburg setzt im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) auf fast exakt die gleiche Startelf wie beim 2:0 in Bochum am vergangenen Wochenende. Einzig Kapitän Christian Günter fehlt wegen einer Gelbsperre.



Der Außenverteidiger hatte zuvor in 153 Pflichtspielen in Serie in der Anfangsformation gestanden. Für ihn rückt der junge Franzose Kiliann Sildillia in die Mannschaft.

Leverkusen stellt im Vergleich zum erfolgreichen Elfmeter-Krimi in der Europa League bei der AS Monaco am Donnerstag auf vier Positionen um. Für die ebenfalls gesperrten Jonathan Tah, Piero Hincapié und Amine Adli sowie den auf der Bank sitzenden Florian Wirtz starten Kouakou Kossounou, Kerem Demirbay, Moussa Diaby und Sardar Azmoun.

© dpa-infocom, dpa:230226-99-747260/2

(dpa)