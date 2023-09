Ausbau RXX Freigabe der Bahnstrecke Düsseldorf-Köln verzögert sich

Die geplante Wiederaufnahme des Zugverkehrs zwischen Düsseldorf und Köln nach Bauarbeiten zwischen Langenfeld und Leverkusen verzögert sich weiter. Statt wie geplant am Dienstagabend an sollen die Züge des Regional- und Fernverkehrs nun voraussichtlich erst ab Sonntagabend (21 Uhr) wieder verkehren. Die S-Bahnzüge sollen mit Betriebsstart am Montag (4.30 Uhr) wieder rollen, wie die Deutsche Bahn am Dienstagmorgen mitteilte. Zuvor hatte „Antenne Düsseldorf“ darüber berichtet. Die Freigabe war der viel befahrenen Strecke war zuvor bereits mehrmals verschoben worden.