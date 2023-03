Musik : Frida Gold probt nicht für ESC-Vorentscheid

Köln Die Band Frida Gold hat am Donnerstag eine Probe zum deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) ausgelassen. „Frida Gold probt heute bei "Unser Lied für Liverpool" nicht“, teilte eine Sprecherin des Norddeutschen Rundfunks (NDR) am späten Nachmittag mit.

Sängerin Alina Süggeler sei „aktuell krank“, hieß es zur Begründung. Eine Prognose, was das für den geplanten Auftritt von Frida Gold bei der Entscheidungsshow am Freitagabend (3. März, 22.20 Uhr, ARD) bedeuten könnte, gab es zunächst nicht.

Die Band („Wovon sollen wir träumen“) aus dem Raum Bochum ist einer von neun Bewerbern um das deutsche Ticket zum ESC, der am 13. Mai im englischen Liverpool ausgetragen wird. Ihr Lied „Alle Frauen in mir sind müde“ ist ein Lobgesang auf Frauen und deren Kraft. „Mich würde es einfach total freuen, wenn diese Botschaft aus Deutschland heraus dort antreten könnte“, hatte Süggeler am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Eine erste Probe des Songs hatte es gegeben.