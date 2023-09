50 Demonstrationen in NRW Fridays for Future rufen zum Streik auf: Auch Demo in Bonn geplant

In Köln werden am Freitag (16.00 Uhr) rund 5000 bis 10.000 Menschen erwartet, auch in Düsseldorf vor dem Landtag, in Duisburg, Essen, Dortmund, Siegen, Münster, Bielefeld oder Aachen sind Demos angekündigt. Laut einer Karte auf der Internetseite von Fridays for Future sind in NRW insgesamt um die 50 Demonstrationen geplant.