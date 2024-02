Wintersport Friedrich wieder Dominator - Gold-Traum von Nolte wird wahr

Bei den Frauen erfüllte sich der Gold-Traum von Laura Nolte auf ihrer Heimbahn. „Ich habe ein Video vom ersten Lauf gesehen, wo sich meine Eltern und Freunde an der Bahn so gefreut haben, da sagte ich mir, ich will ihnen etwas zurückgeben und den Sieg hier einfahren“, sagte Nolte, deren Start wegen Adduktorenproblemen auf wackligen Beinen stand: „Gestern war noch nicht klar, ob ich starte. Am Morgen haben wir mit den Physios entschieden, wir riskieren es, dass es so ausgeht, hätte ich nie gedacht.“ Mit Laufbestzeit in Durchgang drei und der zweitbesten im Finallauf verteidigte sie ihren Titel aus dem Vorjahr in St. Moritz. Mit 18 Hundertstelsekunden verwies sie die Amerikanerin Elena Meyers Taylor auf den Silberrang.