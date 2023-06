Verkehr Fronleichnam: ADAC erwartet Staus auf Autobahnen in NRW

Einen Tag vor Fronleichnam erwartet der ADAC am Mittwoch die meisten Staus in Nordrhein-Westfalen. Das gelte vor allem für die Zeit zwischen 14.00 und 18.00 Uhr, wenn sich Berufspendler und Kurzurlauber auf den Straßen begegneten, teilte der Club mit. Im vergangenen Jahr hätten Autofahrer am Tag vor Fronleichnam in ganz NRW insgesamt 567 Stunden im Stau verbracht.