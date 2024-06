Tiere Füchse in Autowerkstatt gehen bei Tiktok viral

Plötzlich stehen zwei neugierige Füchse in einer Duisburger Autowerkstatt - und weil Melvin Flor schnell genug das Handy zückt, gehen seine Videos jetzt bei Tiktok viral. Rund 500.000 Mal wurden die Aufnahmen bis Mittwochmittag geklickt. Seit einer Woche kommen die Füchse immer wieder in die Werkstatt und sorgen so für neuen Tiktok-Content. In den Kommentaren unter den Videos werden sie als Vorzeige-Praktikanten gefeiert. Zuerst hatte die „WAZ“ berichtet.