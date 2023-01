Fußball : Füllkrug sichert Werder 1:0-Sieg im Test beim FC Schalke 04

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 ist eine Woche vor dem Wiederbeginn in der Fußball-Bundesliga noch auf der Suche nach der Form. Die Revierelf unterlag am Samstag im letzten Test vor dem Pflichtspielstart dem Ligakonkurrenten Werder Bremen mit 0:1 (0:1).

Vor knapp 18.000 Zuschauern in der Schalker Arena traf Nationalspieler Niclas Füllkrug schon in der 4. Minute zum Sieg für die Bremer.

Werders Mittelstürmer scheiterte zunächst mit einem Kopfball an Schalkes Keeper Alexander Schwolow, den Abpraller verwandelte Füllkrug zum Siegtreffer. Bei den Gastgebern musste Trainer Thomas Reis auf zehn angeschlagene und verletzte Spieler verzichten. Schalke tritt am nächsten Samstag bei Eintracht Frankfurt an, Bremen muss zum 1. FC Köln.