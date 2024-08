Transfermarkt Füllkrug wechselt von Dortmund in die „beste Liga der Welt“

Niclas Füllkrug wurde bei seinem neuen Club mit der berühmten Ansage aus der Londoner U-Bahn empfangen - mit einer kleinen Änderung. „Mind the Lücke“ statt „Mind the gap“, schrieb die Medienabteilung von West Ham United zur Bestätigung des Transfers in den sozialen Medien. „Achten Sie auf die Lücke.“ Der deutsche Fußball-Nationalspieler mit ebendiesem Spitzennamen wechselt nach nur einem Jahr bei Borussia Dortmund nach England in die laut seiner Aussage „beste Liga der Welt“.