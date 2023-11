Ratinger Explosion Fünf Benzinkanister und abgeklebte Spiegel

Im Prozess um den mutmaßlichen Mordanschlag auf Einsatzkräfte in Ratingen bei Düsseldorf hat ein Gutachter das Inferno rekonstruiert und dabei neue Details offenbart. Er sei noch am Tattag in der Wohnung im zehnten Stock des Hochhauses gewesen, kurz nachdem der Brand gelöscht worden war, berichtete der 55-jährige Brandsachverständige Christoph Winter am Mittwoch dem Düsseldorfer Landgericht.